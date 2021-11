Si cerca Angelo Ceriani, il fiorista di Uboldo

Il fiorista di Uboldo Angelo Ceriani è scomparso dal pomeriggio dell’11 novembre e i familiari lanciano un appello attraverso i canali social e i quotidiani locali. L’uomo, molto conosciuto in paese, ha 54 anni, e quando è stato visto l’ultima volta era vestito coi jeans da lavoro, una felpa blu a quadretti e un cappellino. E’ uscito di casa alle 7 con il suo furgone (un Mercedes Vito bianco) , come sempre, per andare al lavoro, nel suo negozio di fiori.

L’ultima ad averlo visto è stata la moglie ma il telefonino risulta spento alle 14 . La famiglia lo ha cercato ovunque, ma senza risultato, finché ha presentato denuncia di scomparsa.