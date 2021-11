Il Rugby Varese cerca punti pesanti sul difficile campo di Lecco

Un’altra prova di livello attende il Rugby Varese nella quarta giornata del girone 1 di Serie B. Domenica 7 novembre, alle 14.30, i biancorossi giocheranno sul difficile campo del Rugby Lecco, dove li aspetta una partita tanto interessante quanto ostica.

Il Rugby Lecco non ha ancora carburato bene: nelle prime tre partite la formazione lariana ha ottenuto due sconfitte (Bergamo e Franciacorta) e una vittoria, proprio contro il Piacenza che settimana scorsa ha dominato il Varese. I biancorossi hanno effettuato un percorso quasi analogo: due sconfitte e un successo. L’unica differenza sul tabellone è dettata da due punti bonus difensivi presi dal Lecco, che conta quindi sei punti in classifica contro i cinque del Varese, arrivati tutti dalla vittoria esterna conquistata sul campo del Rugby Ivrea.

A livello di gioco, Varese e Lecco sono due squadre simili: entrambe hanno un’ottima alternanza tra il gioco degli avanti e quello dei trequarti e non disdegnano il gioco al piede. A favore del Lecco sicuramente gioca un ruolo importante l’esperienza dei propri giocatori. Atleti abituati alla Serie B da molto, che giocano insieme da tanti anni e hanno un’organizzazione invidiabile in campo.

Varese ha i suoi “anziani” ma nel complesso sono i giovani a comporre la maggior parte del gruppo. Ragazzi però di ottima qualità e fattura. Varese può giocarsela alla pari, ma ci vorrà comunque una prestazione perfetta per portare a casa il risultato. Servirà anche tanta grinta, quella che Varese ha già dimostrato di avere, ma anche tanta disciplina per evitare falli inutili, che complicherebbero il match.

Un dettaglio non da poco riguarda la lista degli infortuni dal lato Varese, che purtroppo non potrà contare su capitan Borello e altri uomini di mischia come Sessarego e Maletti, oltre ai trequarti Federico Bianchi, Malnati e Comolli. Torna invece Contardi in seconda linea, maestro delle rimesse laterali, mentre dalla panchina si rivedono gli esperti avanti Gulisano e Bobbato.

Salvo modifiche dell’ultimo minuto, domenica Varese scenderà in campo a Lecco con questa formazione: Zanzi, Rolandi, Broggi, Affri, Ficarra, Pandozy (c), Sacchetti, De Cecilia, Ciavarrella, Misiti, Contardi, Arreghini, Catalfamo, Dal Sasso, Bosoni. A disposizione: Bascialla, Gulisano, Elvi, Lacchè, Spiteri, Bobbato, Fulginiti All. Repossini, Piazza, Bottelli