Domenica 28 novembre a Sangiano, si accende la magia del Natale. La Pro Loco Sangiano, domenica 28 novembre, organizza i “Mercatini sotto la stella”. A partire dalle 10.30, nella bella cornice di Villa Fantoni, una giornata dedicata al Natale.

Oltre allo stand gastronomico, con possibilità di asporto, e ai bellissimi mercatini dove trovare regali preziosi e unici per i vostri cari, ci saranno i pony, le cantastorie e, da visitare, la casa di Babbo Natale. Ma la magia del Natale non finisce qui. Alle 17.30 ci sarà l’accensione della Stella cometa sul Monte Sangiano, allestita come sempre sull’ormai noto sperone di roccia: il Picuz. Una tradizione che si ripete da 37 anni grazie al contributo del Comune di Sangiano, dei commercianti e della Pro Loco che ne cura anche l’organizzazione e che, in contemporanea, ha lavorato per fare al paese un’altra bellissima sorpresa, ovvero l’accensione delle altre luminarie, dopo che l’Impresa Contessa, che quest’anno compie 50 anni di attività, si è gentilmente offerta di sostenerne interamente il costo.

Appuntamento quindi a Sangiano per il 28 novembre. Un’occasione per stare insieme e augurarsi un buon inizio del periodo natalizio.