Sarà l’autopsia a svelare il mistero del cadavere di Induno Olona

È ancora avvolto dal mistero il ritrovamento del cadavere nella giornata di mercoledì nei pressi delle Grotte della Valganna, a Induno Olona. I carabinieri del reparto operativo di Varese coordinati dalla Procura stanno cercando di fare precisa luce su ciò che può aver provocato la morte del giovane, risultato di nazionalità marocchina e senza fissa dimora.

Sulle generalità per ora non trapela altro. Si attende invece il primo, vero, punto fisso di questa storia, che gravita attorno alle cause precise del decesso. Per questo è necessario attendere l’esito dell’autopsia richiesta dal pubblico ministero da cui sarà possibile comprendere come la vittima si sia prodotta le estese ferite al volto: sono frutto della caduta o di un’aggressione? La causa di morte servirà anche a capire se l’uomo era vivo quando è finito supino nel letto del torrente, o se è stato lasciato lì da morto.