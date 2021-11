Scontro tra due auto a Buguggiate, lunghe code nell’ora di punta sulla Sp1

Incidente stradale nella serata di venerdì 5 novembre lungo la Sp1, a Buguggiate.

Galleria fotografica Buguggiate - Incidente stradale 3 di 3

Per cause ancora in corso di accertamento attorno all 18,30 due auto si sono scontrate in località Capolago, sulla salita in direzione Gazzada Schianno, poco dopo la rotonda con l’aereo.

Sul posto sono intervenuti lo staff di soccorritori della Croce rossa di Varese e i carabinieri, con il supporto dei vigili del fuoco di Varese che hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Notevoli i disagi alla circolazione, già intensa per l’ora di punta, con lunghe code in entrambe le direzioni.

Nonostante le condizioni delle auto coinvolte, le due persone rimaste ferite – un ragazzo di 21 anni e un uomo di 54 – hanno riportato solo contusioni e ferite lievi.