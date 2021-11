Si è insediato il nuovo Procuratore Capo di Busto Arsizio, Carlo Nocerino

Si è insediato questa mattina (lunedì), con la cerimonia ufficiale davanti ai magistrati, i giudici, i dipendenti e alle principali cariche del territorio, il nuovo capo della Procura di Busto Arsizio, Carlo Nocerino.

Il magistrato (64 anni di età e 38 di carriera) era procuratore aggiunto a Brescia dove, arrivato nel 2015, ha guidato il dipartimento reati economici con importanti inchieste come quella che ha messo in relazione evasione fiscale e ‘ndrangheta. Recentemente aveva fatto partire, proprio da Brescia, le indagini sulle morti per covid nelle rsa.

Da oggi è ufficialmente il nuovo procuratore capo di Busto Arsizio e ha già preso possesso dell’ufficio al secondo piano dell’austero edificio di largo Giardino. Sostituisce il procuratore aggiunto Giuseppe D’Amico che ha retto la Procura negli ultimi mesi, dopo il pensionamento di Gianluigi Fontana dopo 42 anni di servizio.