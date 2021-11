Si ribalta con l’auto a Busto Arsizio ma ne esce quasi illeso

Si ribalta con l’auto lungo la via Rossini a Busto Arsizio ma ne esce quasi illeso. È andata decisamente bene ad un 25enne, poi trasportato in ospedale a Busto Arsizio in codice verde, che ha perso il controllo della sua vettura ribaltandosi e finendo la sua corsa a testa in giù.

L’incidente, che avrebbe coinvolto solo l’auto del ferito, si è verificato poco dopo le 14 di oggi, giovedì. Il ragazzo è stato liberato dalle lamiere contorte dell’auto dai Vigili del Fuoco.

Il tratto di strada è rimasto chiuso per due ore. Sul posto due pattuglie della Polizia Locale di Busto Arsizio che hanno deviato il traffico e ricostruito la dinamica dell’incidente e un’ambulanza della Croce Rossa che ha soccorso e trasportato il venticinquenne.