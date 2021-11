Sulla Via Francisca o sulle note del Tango con la Biblioteca di Gazzada

Gli eventi per prossimo fine settimana promossi dalla Biblioteca di Gazzada Schianno si aprono sabato 6 novembre alle ore 14.00 con una passeggiata animata da racconti e letture sul tracciato della Via Francisca nel territorio di Gazzada Schianno.

L’evento è organizzato dall’associazione GuardAvanti onlus per il futuro dei bambini con tappe nel parco di Villa de Strens, in Villa Cagnola e nei nuclei storici di Gazzada e Schianno. Al termine del percorso, intorno alle ore 16.00 presso la Biblioteca di Gazzada Schianno si terrà la presentazione della nuova guida della Via Francisca e a seguire uno spettacolo teatrale per bambini.

Sabato 6 novembre alle ore 21 nel teatro dell’Oratorio di Schianno verrà proposto il concerto TANGUEDIADUO, attorno ad Astor Piazzolla, del duo Claudio Farinone alle chitarre e Barbara Tartari al flauto. Un concerto interamente dedicato alle musiche di Astor Piazzolla di cui ricorrono quest’anno i 100 anni dalla nascita.

L’avventura di Tanguediaduo è iniziata nel 1995 in seguito a un’autentica folgorazione per la musica del compositore e bandoneonista argentino Astor Piazzolla. Oltre all’Histoire du Tango, unica suite originale per flauto e chitarra, Tanguediaduo inizia un meticoloso lavoro di trascrizione e arrangiamento di numerose musiche concepite da Piazzolla per diversi organici, ripensate per la piccola formazione di flauto e chitarra.

Questo lavoro appassionante genera premi ad alcuni concorsi internazionali, numerosissimi concerti monografici oltre a tre CD contenenti le musiche del maestro argentino. Molti concerti del duo sono stati presentati da Laura Escalada Piazzolla, moglie del compositore, che ha curato la presentazione del secondo CD “Soledad”.

L’approfondimento sulla figura artistica e umana di Astor Piazzolla proseguirà domenica 7 novembre alle ore 16,30 nella sala polivalente della biblioteca di Gazzada Schianno con la proiezione del docufilm SENTIENDO A PIAZZOLLA di Pablo Rho e Guillermo Stamponi.

Sintiendo a Piazzolla è un documentario che ritrae l’elemento malinconico nella musica di Astor Piazzolla (1921-1992), compositore argentino, tra le personalità musicali più importanti del Novecento, affrontando la sua personalità e collegando alcuni episodi della sua vita con alcune sue opere. Si basa sul viaggio in quattro nazioni che il maestro Astor Piazzolla ha dovuto attraversare e si avvale di testimonianze di persone del suo ambiente più intimo: la moglie Laura, il figlio Daniel e tanti altri.

Basato su un approccio originale, ruota intorno al rapporto dell’artista con il suo lavoro e in particolare ai sentimenti che trasmette. E ci aiuta a capire come e perché la sua opera s’identifica fortemente con il sentimento di malinconia che pervade la città di Buenos Aires.

Sabato 6 novembre ore 14.00

LUNGO LA VIA FRANCISCA

Partenza dalla Biblioteca Comunale

Gazzada Schianno

Sabato 6 novembre ore 21.00

TANGUEDIADUO

Teatro Oratorio San Luigi di Schianno

Gazzada Schianno

Domenica 7 novembre ore 16.30

SINTIENDO A PIAZZOLLA

Biblioteca Comunale

Gazzada Schianno

L’ingresso agli eventi è libero ma i posti sono limitati; Sono obbligatori prenotazione e Greenpass.

Prenotazioni presso la Biblioteca di Gazzada Schianno in Via Matteotti 13 oppure via mail all’indirizzo: biblioteca@comune.gazzada-schianno.va.it. Info: www.musicattraverso.it; bibliotecagazzadaschianno.wordpress.com.