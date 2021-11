Torna la maratona di Telethon con iniziative a Varese, Busto Arsizio e Cantello

Trona in presenza per l’edizione 2021 la raccolta fondi di Telethon, l’iniziativa che da 31 anni raccoglie fondi per la ricerca sulla Distrofia Muscolare, su tutte le altre Malattie Neuromuscolari e sulle Malattie Genetiche e Rare che non hanno ancora una causa conosciuta e/o una terapia. Si tratta in genere di malattie molto gravi, invalidanti e progressive fino alla perdita delle funzioni essenziali e della vita stessa.

UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, è presente in Italia dal 1961 e a Varese come Sezione territoriale dal 1969. Si occupa delle persone affette da Malattie Neuromuscolari, fornisce loro un servizio medico-fisioterapico, ne difende i diritti e fa opera di sensibilizzazione sulle problematiche legate alla Disabilità e supporta la ricerca scientifica necessaria per conoscere e debellare le malattie neuromuscolari.

TELETHON è nato nel 1990 dall’iniziativa di UILDM per avanzare nella difficile ricerca sulle Malattie Neuromuscolari, i cui malati fino ad allora avevano scarse speranze di vita e di terapia e pochi ricercatori se ne occupavano. È iniziato come Maratona televisiva con UILDM, BNL (Banca Nazionale del Lavoro) e RAI. Con gli anni si sono aggiunti molti Partner e Sostenitori, come AVIS, ormai a fianco di UILDM e di Telethon in maniera costante e concreta e poi molti altri (Lions, Grandi catene commerciali, Associazioni e Istituzioni) ed è diventata una raccolta fondi per la ricerca scientifica che dura tutto l’anno!

Con i risultati della ricerca l’aspettativa di vita e la qualità di vita dei malati affetti da Malattie Neuromuscolari è migliorata significativamente e molte Malattie Genetiche sono meglio conosciute e adeguatamente affrontate. Per alcune malattie è stata trovata la cura e decine di bambini sono guariti! Ma c’è ancora molto da fare perché tutte le malattie genetiche richiedono studi molto lunghi e costosi.

Con la pandemia da Covid Telethon non ha potuto organizzare banchetti di raccolta fondi ma è riuscito ugualmente a continuare la “raccolta a distanza” nel 2020 con risultato soddisfacente.

Telethon 2021 si terrà in tutta Italia dal 12 al 18 dicembre 2021 e sarà abbinata come sempre alla Maratona televisiva RAI, ma molti eventi Telethon si svolgeranno oltre quelle date. In provincia di Varese Telethon si realizza per opera di UILDM, BNL, AVIS, Associazioni e Istituzioni. A seconda dei territori saranno organizzati banchetti Telethon.

In provincia di Varese Telethon avrà alcune case Uildm Telethon: banchetti saranno tenuti domenica 28 novembre a Venegono Inferiore, sabato 11 dicembre a Varese, domenica 12 dicembre a Cantello, sabato 18 dicembre a Fagnano Olona. A Busto Arsizio si terrà sempre sabato 18 dicembre dalle ore 8.00 alle ore 19.00 in via Milano angolo via Don Minzoni.

I Comuni interessati hanno dato il loro Patrocinio con grande disponibilità e risorse a diverso titolo. UILDM ha partecipato con AVIS e altri Volontari alla conferenza stampa indetta dal Comune di Busto Arsizio ieri, martedì 23 novembre alle ore 11.00 per la presentazione del programma Telethon di Busto Arsizio.

A beneficio di Telethon a Busto Arsizio venerdì 26 novembre 2021 alle ore 21 si terrà lo spettacolo “Rumors”, commedia in due atti di Nel Simon con la Compagnia Filodrammatica Paolo Ferrari di Busto Arsizio al Teatro San Giovanni Bosco in via Bergamo 12. La partecipazione sarà ad offerta libera.

Grandi passi ha fatto la ricerca negli ultimi decenni, ma ancora molte malattie attendono una risposta, una cura e un aiuto da tutti noi attraverso Telethon. Lo slogan “Presente” è significativo e dà valore a quanto ogni Volontario fa con la sua “presenza” a sostegno della Campagna Telethon per raggiungere gli obiettivi e i risultati desiderati. Alla Campagna Telethon 2021 è stato assegnato il numero solidale 45510.