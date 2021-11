Tornano le “scatole di Natale” per i bisognosi del territorio di Milano

Tornano le “Scatole di Natale”. Riparte la seconda edizione dell’iniziativa solidale ideata e promossa da Marion Pizzato, francese di nascita ma milanese d’adozione, che lo scorso anno ha portato alla raccolta di oltre 50mila scatole tra Milano e hinterland, distribuite ai bisognosi del territorio da oltre 150 associazioni.

La raccolta avrà inizio il 19 e si concluderà il 28 Novembre e per scoprire quali sono i punti di raccolta più vicini si può consultare il sito www.scatoledinatalemilano.com e la pagina facebook https://www.facebook.com/scatoledinatalemilano

Partecipare all’iniziativa è semplice ma è fondamentale rispettare le indicazioni che vengono date.

All’interno della scatola, della dimensione di una scatola di scarpe, dovranno esserci: un indumento caldo, un alimento goloso, un passatempo e un prodotto di bellezza. Il tutto accompagnato da un biglietto gentile per chi lo riceverà, seppur sconosciuto. Meglio ancora se si decide di inserire il disegno di un bambino. La scatola va impacchettata, decorata proprio come un qualsiasi dono di Natale. Sempre sul sito tutte le indicazioni sul contenuto da inserire.

“Chiediamo di prestare la massima attenzione al contenuto delle scatole – spiega Marion Pizzato – Ciò che viene donato deve essere nuovo, gli indumenti puliti e in ordine. L’obiettivo è donare un sorriso, felicità e rinnovata dignità a chi si trova in difficoltà. E le Associazioni ci dicono che il numero delle persone bisognose dopo la pandemia è aumentato in maniera esponenziale. La scatola deve contenere un indumento caldo come cappellini, sciarpe, guanti o abiti per neonati; poi un alimento dolce, come cioccolatini, biscotti, ma anche torroncini e caramelle; per il prodotto di bellezza si può spaziare dallo spazzolino con un dentifricio, fino a creme per il corpo, un kit di rasoi, ma anche deodoranti e bagnoschiuma; per il passatempo, infine, sono ideali piccoli giochi, libri (soprattutto per bambini), ma anche matite colorate, riviste o enigmistiche, carte da gioco”.

Quest’anno, inoltre, una parte delle scatole verrà destinata ai senzatetto.

Su ogni scatola va scritto il destinatario del dono: donna, uomo, nonno, nonna, bambino (specificare l’età), adolescente (specificare l’età).

COME PREPARARE LA SCATOLA

Prendere una scatola della dimensione delle scatole delle scarpe – non più grande! Diventa un grosso problema logistico per noi, dopo.

Dimensione richiesta (+ o -): 35cm x 25cm x 12cm

NO Sacchetti

NO Scatola grande con poco contenuto

IL CONFEZIONAMENTO

Deve essere un regalo di Natale quindi usa una bella carta, del nastro, dei fiocchi, dei disegni fatti da bimbi o qualunque cosa possa abbellirla.

NO Carta da giornale

NO Scatola non incartata

NO Nastro intorno alla scatola non incartata

DESTINAZIONE

Dobbiamo poter far recapitare la scatola alla persona per cui e’ stata fatta la scatola. Non dimenticatevi di scrivere per chi e’ stato fatto il regalo:

DONNA o UOMO

NONNA o NONNO (destinate alle Rsa)

Da 12 anni in su: ADOLESCENTE Femmina o Maschio (con aggiunta di eta’)

=> ADO FEM 15

=> ADO MASCHIO 17

Da 3 a 12 anni: BAMBINO o BAMBINA (con aggiunta di eta’)

=> BAMBINA 7

=> BAMBINO 10

Da 0 a 3 anni: BEBE (con aggiunta di eta’)

=> BEBE 2

COSA METTERE DENTRO LA SCATOLA

• UN PASSATEMPO

Quaderno, matite colorate, libro, parole crociate, sudoku, biglietto della lotteria o giochino piccolo / formato viaggio (per i bimbi potete mettere sia un passatempo che un giochino in ottimo stato)

NO OGGETTI USATI

NO Matite a metà

NO Pennarelli scarichi

NO Giochi grandi

NO dido’ (o altre paste modellabili) aperte e secche

• UNA COSA CALDA

Guanti, sciarpa, cappellino o calze calde

Indumenti tipo maglioni, felpe, tutine ecc. SOLO per i bambini

NUOVO O OTTIMO STATO

NO Maglione (perché non entra nella scatola)

NO Piumino o Giacca (perché non entra nella scatola)

NO Cose Infeltrite

• UN PRODOTTO DI BELLEZZA

Spazzolino, dentifricio, crema, bagnoschiuma, shampoo, profumo ecc.

SOLO COSE MAI APERTE

NO Campioncini

NO Prodotti Scaduti

NO Trucco

UNA COSA GOLOSA

Caramelle, cioccolatini, biscotti

NUOVI E CONFEZIONATI

NO Prodotti deperibili a breve

NO Prodotti aperti

NO prodotti liofilizzati (ciobar ecc)

NO Prodotti da cucinare (farina, polenta, ceci, lenticchie, ecc)

• UN BIGLIETTO GENTILE

Bigliettino di auguri o 1 disegno/decorazione fatta a mano

NO PEZZETINO DI CARTA

NO sottolineare stato economico (“a te che sei povero” per esempio) ma più frase motivazionale (“spero ti farà piacere e ti aiuterà ad andare avanti”)

REGOLE SCATOLA

Dimensione scatola delle scarpe

Dimensione adeguata al contenuto

Prodotti nuovi e mai aperti

Scatola chiusa e impacchettata con cura

Destinazione scatole ben visibile

NON TUTTO FA PIACERE

L’intento non è di svuotare l’armadio di cose vecchie ma di FAR PIACERE ad una persona sconosciuta e bisognosa la sera di Natale. Perciò è molto importante il rispetto delle regole come Cosa metterci dentro e Come confezionare la scatola!