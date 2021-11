Tre escursioni con il Cai di Luino alla scoperta di luoghi a due passi da casa

Si parte con venerdì 19 novembre e la proposta di fare un’escursione pomeridiana a passo lento sui sentieri di Agra. Una seconda invece, programmata per mercoledì 21, vede come meta una montagna a due passi da Luino: a partire da Morcote, si attraverseranno i tipici portici e con il bel panorama sul Lago di Lugano si raggiungerà l’Alpe Vicania, poi la chiesa della Madonna d’Ongero e infine si giungerà a Torello, luogo in nel 1217 fu costruita la chiesa di Santa Maria Assunta. In ultimo la proposta per venerdì 26 novembre è quella di raggiungere l’Alpe Inent che offre una spettacolare vista sulla gola del torrente Casmera.

Programma per venerdì 19

Tempo h2.00 – dislivello 138m – difficoltà E

Accompagnatori – Gianni 3387768131 – Terio 3392892405

h.13.20 ritrovo posteggio Poppino

h.13.30 partenza per Agra

Escursione gratuita con condivisioni spese auto

Per iscriversi: Le richieste di iscrizione all’escursione dovranno essere inoltrate unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 15 novembre ore 9 a martedì 16 novembre ore 18. Solo per Soci CAI Luino e di altre sezioni, da mercoledì 17 novembre ore 9 a giovedì 18 novembre ore 18.

Programma per mercoledì 21

Tempo h4.00 – dislivello 410m – difficoltà E

Accompagnatori Diego 0041792267826 – Gianni 3387768131

Morcote (273) – Chiesa Santa Maria del Sasso (338) – Alpe Vicania (660) – Madonna d’Ongero (630) – Torello (526) – Chiesa Santa Maria del Sasso (338) – Morcote (273)

Itinerario strada: Luino – Ponte Tresa – Agno – Morcote – posteggio autosilo (pagamento) – Non serve bollino autostrada

h.8.30 appuntamento posteggio piscine Luino

h.30 partenza

Escursione gratuita con condivisione spese auto e posteggio/ Pranzo al Sacco/ Documento valido per l’espatrio

Per iscriversi: Le richieste di iscrizione all’escursione dovranno essere inoltrate unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 15 novembre ore 9 a mercoledì 17 novembre ore 18. Solo per Soci CAI Luino e di altre sezoni, da giovedì 18 novembre ore 9 a venerdì 19 novembre ore 18.

Programma per venerdì 26

Tempo h2.00 – dislivello 138m – difficoltà E

Accompagnatori – Gianni 3387768131 – Terio 3392892405

h.13.20 ritrovo posteggio Maccagno

h 13.30 partenza per Garabiolo

Escursione gratuita con condivisioni spese auto/ Al termine dell’escursione ci sarà possibilità di fare un’apericena presso il Circolo di Cadero (facoltativo)

Per iscriversi: Le richieste di iscrizione all’escursione dovranno essere inoltrate unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 22 novembre ore 9 a martedì 23 novembre ore 18. Solo per soci CAI Luino e di altre sezioni, da mercoledì 24 novembre ore 9 a giovedì 25 novembre ore 18.

Lo svolgimento delle escursioni dovrà seguire le regole del DPCM e del CAI quali: green pass, numero massimo di partecipanti concesso, il distanziamento previsto nella marcia e durante le soste. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure, qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina dell’escursione, inviare un whatsapp a uno degli accompagnatori citati sopra.