Un acero campestre per gli alunni di Cunardo

Lunedì 22 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero, il Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri in collaborazione con il Ministero della Transizione Ecologica, ha promosso un progetto di educazione alla legalità ambientale denominato ‘Un albero per il futuro’. Con la donazione e la messa a dimora di un albero si vuole rendere consapevoli gli studenti dell’importanza della flora per il contenimento del climatico e per la conservazione dell’ambiente.

Al Parco Formentano di Cunardo (piazza IV Novembre) i Carabinieri Forestali piantumeranno un esemplare di acero campestre che verrà affidato alle cure degli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale. Alla cerimonia presenzieranno Giuseppina Mandelli D’Agostini, sindaco di Cunardo e Paolo Sartorio, presidente della Comunità Montana del Piambello e vicesindaco cunardese. Protagonisti dell’iniziativa che prenderà il via alle 14.30 anche i rappresentanti dell’istituto scolastico.

“Siamo contenti della collaborazione tra Comune, Comunità Montana, Istituto Comprensivo e Carabinieri Forestali”, commenta il sindaco Mandelli D’Agostini. “Un’iniziativa che promuove un importante messaggio di legalità non può che renderci soddisfatti”.

“Una giornata dal grande significato”, le parole di Sartorio. “Come rappresentate dell’ente montano e come vicesindaco non posso che essere soddisfatto della sinergia che c’è tra le istituzioni e il Corpo dei Carabinieri Forestali, ogni giorno in prima linea per la difesa dell’ambiente e dell’ecosistema delle nostre valli. L’iniziativa non è solamente simbolica, ma sostanziale, poiché è volta a formare una coscienza nelle giovani generazioni, attualmente più sensibili alle tematiche ambientali”.