Un faro sempre acceso contro la violenza sulle donne

Tutti insieme per dire “no” alla violenza sulle donne.

Sono numerosi gli esercizi commerciali che hanno da subito e con grande favore aderito per sostenere la campagna di sensibilizzazione esponendo un paio di scarpe rosse che l’Associazione Donna Oggi di Tradate, riciclandole, ha verniciato e consegnato a ciascun negozio.

“Il nostro intento già da 8 anni è quello di ampliare la sensibilizzazione e di spingere a misure più protettive nei confronti delle donne che subiscono maltrattamenti prima che sia troppo tardi” spiegano le volontarie dell’Associazione tradatese. “Da metà novembre abbiamo fatto in modo che in città da Piazza Mazzini e per le vie dei negozi questo segnale sia sempre più forte con diverse installazioni” concludono.

L’ARAZZO di Donna Oggi (installazioni con manufatti creati e assemblati dalle volontarie di dell’Associazione Donna Oggi)

PANCHINA E SCARPE ROSSE (simboli universali del NO alla violenza sulle donne)

SCARPE ROSSE (esposte in tanti negozi della città a sostegno del NO alla violenza ai piedi delle donne in solidarietà al NO alla violenza)

M’ILLUMINO DI ROSSO (illuminazione di rosso della facciata del Municipio a cura dell’Amministrazione Comunale)

L’INIZIATIVA

Domenica 28 novembre 2021, dalle ore 20.00, in Villa Truffini -Corso Paolo Bernacchi 2 Tradate- si terrà un flash mob in memoria delle vittime di femminicidio. Palloncini bianchi in volo e breve canto con la collaborazione del “Liceo Bellini” di Tradate.

Alle ore 20.30, invece, sarà la volta di “Scoperte“, spettacolo Teatrale di e con Michela Prando.

Ingresso: offerta libera | green pass obbligatorio | posti limitati (gradita la prenotazione)

INFO

Associazione Donna Oggi

T: 3421961282