Un weekend all’insegna della lettura a Malnate

Sarà un weekend all’insegna della lettura per Malnate e le iniziative proposte dall’Assessorato alla Cultura.

Il primo appuntamento sarà venerdì 12 novembre – ore 20.45 in sala consigliare di via De Mohr – con l’autore Elio Rimoldi che presenterà i suoi due romanzi “il Sindaco di Mirabel” e “il mercante di felicità”. Tramite il viaggio attraverso luoghi conosciuti del territorio, si vuole ricercare sempre, anche nelle occasioni più tristi, quel bagliore di felicità che ci dà la forza per andare avanti.

Sabato 13 novembre si terrà invece il primo incontro di formazione con Sara Ghioldi, aperto a tutte le persone che vogliono imparare, sperimentare e migliorare le capacità di lettura ad alta voce per i bambini. L’appuntamento è alle ore 10.30 Aula studi parco Primo Maggio.

Sempre sabato mattina alle ore 10:30 un appuntamento rivolto ai più piccoli, al museo “Mario Realini”, con le letture ad alta voce per bambini a cura dei volontari di Nati per Leggere, in occasione della settimana Nazionale dedicata.

Terminato il fine settimana, giovedì 18 novembre si terrà una conferenza con il dottor Marco Paganini (aula magna scuole medie ore 20:45) sul tema dell’importanza della lettura sin dai primi anni di vita dei bambini, con le testimonianze del gruppo di Nati per Leggere.