Il Varese si allena alle Bustecche e prepara la sfida alla Sanremese

Da questa settimana il Varese può finalmente utilizzare per gli allenamenti il nuovissimo campo in sintetico alle Bustecche. Il termine dei lavori sul manto verde ha permesso ai ragazzi di mister Rossi di salutare Albizzate, dove si sono allenati fino a sabato scorso, e trasferirsi nel centro sportivo che, lavoro dopo lavoro – mancano ancora gli spogliatoi, le tribune e l’altro campo a 11 – diventerà la casa della società biancorossa.

Intanto la squadra, dopo due vittorie in fila contro Sestri Levante e Bra, pensa già alla prossima sfida di campionato che li vedrà impegnati mercoledì 28 novembre (ore 14.30) al “Franco Ossola” contro la Sanremese, una delle formazioni più in forma del campionato con tre vittorie inanellate contro Novara, Asti e Borgosesia.

I liguri di mister Matteo Andreoletti, ex portiere di Pro Patria e Verbano, hanno giocato mercoledì i sedicesimi di Coppa Italia, perdendo ai rigori contro il Prato. La doppietta di Gagliardi non è bastata ai biancazzurri per il superamento del turno.

Intanto il Città di Varese ha aperto le prevendite per la gara di domenica:

Sarà possibile acquistare i biglietti fino alle 23:59 di sabato 27 novembre sulla piattaforma Diyticket.it (guarda qui), mentre nella giornata di domenica sarà possibile acquistarli al botteghino dalle ore 13:00. Modalità di acquisto in presenza riservata solamente ai sostenitori biancorossi in quanto i tifosi al seguito della Sanremese dovranno acquistare i tagliandi per il settore ospiti esclusivamente in prevendita on-line al costo di 10 euro.

I prezzi dei biglietti sono fissati a 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70 per questo settore); per il settore distinti il prezzo è 8 euro, mentre il biglietto ridotto (minori di 16 anni e over 70) costerà 6 euro. Settore ospiti prezzo fisso 10 euro (solo in prevendita).

Domenica i cancelli dello Stadio apriranno alle 13:30 e chiuderanno alle 14:40. Come da disposizioni statali l’ingresso è consentito solo ai possessori di green pass in corso di validità che dovrà essere mostrato prima di accedere all’impianto.