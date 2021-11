Varese vince a Piatto Ricco, programma culinario di TV8 condotto da Borghese ed Esposito

E’ proprio di Varese la vincitrice di Piatto Ricco, un programma televisivo condotto da Alessandro Borghese e Gennaro Esposito: tre cuochi amatoriali, provenienti da tutta l’Italia, si sfidano portando la passione per la cucina in tv, assaggiando i piatti degli avversari e decidendo da soli la propria sorte.

Giulia Bracca ha 32 anni e la passione per la cucina l’accompagna da tutta la vita: “Sono cresciuta in una famiglia in cui il cibo è sempre stato, ed è ancora oggi, protagonista di tanti momenti – racconta – La mia famiglia mi ha trasmesso questa passione, soprattutto mia nonna paterna che a 94 anni ancora cucina per noi tutti. O mio padre, pompiere, che durante l’ultima missione importante che ha seguito, dopo il terremoto dell’Aquila, oltre a scavare tra le macerie durante il giorno, faceva anche da mangiare per tutti quanti”.

“Ho avuto un periodo in cui con il cibo ho litigato – prosegue Giulia – mi guardavo allo specchio e mi trovavo di fronte ad un corpo che non riconoscevo, per cui quello col cibo non era più un rapporto positivo, era diventata una battaglia, come nelle migliori storie d’amore”.

Dopo un periodo di difficoltà, durante il lockdown, e dopo essersi riabituata ad avere a che fare con il mangiare in modo più sano, Giulia ha cominciato a pensare a come gestire e cucinare al meglio il cibo, studiando numerose ricette e il lavoro di chef importanti, fino a creare la sua personale pagina Instagram dedicata interamente alla cucina: @gi.bi.kitchen.

“Mi piace creare piatti puliti e colorati e che siano equilibrati da molti punti di vista. A Piatto Ricco sono arrivata parlando con una mia collega che mi ha raccontato del programma. Così mi sono buttata in questa avventura. Dopo una serie di provini sono stata selezionata come concorrente e sono andata a registrare la puntata il 22 ottobre. Ero molto tranquilla, il primo piatto che ci hanno chiesto di realizzare era penne alla boscaiola, con cui sono riuscita a passare alla prova successiva senza troppe difficoltà. In finale ero molto emozionata: la sfida prevedeva di dover preparare pasta fresca con pesto alla trapanese. Dopo una serie di peripezie e complicazioni – dovute soprattutto al fatto che non essendo nella mia cucina mi sentivo un po’ spaesata – arriva il momento del giudizio. E alla fine ho vinto. Ero incredula e felicissima, una bellissima soddisfazione”.

Una vittoria di 1000 euro in gettoni d’oro, che Giulia ha deciso di dedicare alla sua nonna e allo zio da poco scomparso.

“Sono orgogliosa di quello che ho fatto, una vittoria piccola, non ti cambia la vita, ma che comunque mi ha lasciato una grande soddisfazione per la donna che sono diventata, che non si tira indietro e che nonostante gli sgambetti della vita può continuare a camminare a testa alta – conclude – Sono fiera di essere una varesina. Non sarà una vittoria da tanti zeri, ma credo che sia comunque un motivo di orgoglio per la mia città, alla quale sono tanto attaccata”.