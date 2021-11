Zorba il Gatto è ospite a teatro a Cardano al Campo

Domenica 21 novembre, alle 16, è in scena a Cardano al Campo lo spettacolo “Zorba il gatto”, di Instabile Quick, liberamente tratto da “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda.

• drammaturgia e regia Giorgio Putzolu

• con Giorgio Putzolu e Rosa Maria Messina • costumi Francesca Castellano

Lo spettacolo nasce dal fascino della lettura di “Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare” di Luis Sepùlveda: un romanzo per tutte le età, che è già possibile considerare un “classico moderno”. Nel solco della miglior tradizione letteraria per l’infanzia, gli animali del racconto divengono metafora dell’uomo – dei suoi atteggiamenti e stereotipi – in una vicenda di grande attua- lità, che obbliga i personaggi a riconsiderare la propria natura e il proprio ruolo nella società e sulla scena della vita: una necessità cui molti si sottraggono, forse per paura, forse per pigrizia.

Così il gatto e la gabbianella si ritrovano di colpo coinvolti in un profondo legame di attaccamento – quasi un imprinting – che oltrepassa i legami di sangue per approdare alla costruzione di un amore più profondo e, paradossalmente, for- se più naturale. Così una storia apparentemente quasi casuale e con un finale forse scontato già dall’inizio, pone in realtà un interrogativo che ha dell’epocale, nel dilemma che la gabbiana rivolge a Zorba: “Se scompariranno oggi gli uc- celli, che cosa mangerete voi e i vostri figli domani?” Una domanda nuova e drammatica per il gatto; una domanda che tuttavia, da qualche tempo abita necessariamente il nostro immaginario, e che non ammette risposte facili e banali e, soprattutto, non concede pigrizie.

La risposta, per il bene del nostro futuro e delle generazioni che verranno, va forse cercata con coraggio nelle emozioni e nei sentimenti forti e semplici che però ci complicano la vita.. .perché non ci chiedono di evitare “gesti forse cru- deli ma necessari” ma solo di “evitare gesti inutili e feroci

Successivo appuntamento il 12 dicembre: Babbo Natale ha perso la slitta