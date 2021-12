250 Babbi Natale invadono il Parco Alto Milanese

Partenza a meno 3 gradi sotto zero. Poi di corsa per 8,8 chilometri tra i sentieri boschivi. Duecentocinquanta Babbi Natale hanno invaso oggi, 19 dicembre, il Parco Alto Milanese con la “Babbo Run” organizzata dal Free Runners Team.

Il gruppo più numeroso, con 45 partecipanti, era quello di Podismo e Cazzeggio, ma tanti i runners della zona che hanno corso con il cappellino rosso in testa sfidando il freddo e la fatica: per loro la possibilità di scegliere se effettuare il percorso intero o fermarsi a 4,4 kilometri.

Si tratta della seconda edizione per la Babbo Run che quest’anno si è spostata dal centro della città di Busto Arsizio al parco sovracomunale per evitare assembramenti e non creare disagi ai commercianti. La partecipazione è stata sopra ogni aspettativa, considerato che nella precedente edizione gli iscritti erano stati poco più di 150. Coinvolti anche i più piccoli fino a 8 anni con un percorso a loro dedicato di 200 metri: una quindicina i mini runners che hanno ricevuto in premio gustosi cioccolatini.

Tra i runners anche il presidente del PAM, Davide Turri e la presidente del consiglio di Busto Arsizio, Laura Rogora, che il Free Runners Team ringrazia insieme all’assessore allo sport di Busto Arsizio, Maurizio Artusa e il consigliere Roberto Ghidotti.

LA CLASSIFICA

Uomini: Merlo Michele, Bollini Giuseppe, Alari Lorenzo, Bordanzi Stefano, Mazzitelli Nicola

Donne: Muro Milena, Iannello Anna Maria, Magnoni Stefania, Strozzi Lorena, Cottone Antonella

Il premio per il primo arrivato interamente vestito da Babbo Natale è andato a Daniele Ivan