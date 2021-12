Al Keynes gli studenti si proiettano nel mondo del lavoro grazie all’orientamento post diploma

Si fa sempre più capillare la rete di imprese partner dell’ISIS Keynes di Gazzada Schianno nel progetto di alternanza scuola/lavoro: l’Istituto del Varesotto si apre, infatti, al Canton Ticino, consentendo ai suoi diplomati di farsi conoscere anche presso aziende estere.

I percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) dell’istituto gazzadese compiono dunque un ulteriore passo in avanti per garantire ai suoi diplomati un ampio ventaglio di opportunità occupazionali. L’iniziativa completa l’intenso calendario di appuntamenti per l’Orientamento post diploma, un fitto programma di incontri e seminari attraverso i quali la scuola mette in contatto gli studenti con le diverse realtà accademiche e imprenditoriali del territorio, per offrire loro la possibilità di valutare proposte nuove e coerenti con il percorso di studi intrapreso.

Webinar, riunioni e corsi si susseguono già da tempo al Keynes, coinvolgendo i ragazzi delle classi quinte che hanno così avuto modo di conoscere la realtà lavorativa e le opportunità offerte dal mercato ticinese, soprattutto nei settori dei servizi e dell’industria, dell’edilizia e della logistica.

Nel corso degli incontri, gli studenti possono proiettarsi nel mondo del lavoro, comprendendo ciò che esso richiede e scoprendo i passi da seguire per rispondere con efficacia ad un annuncio o per inviare la propria candidatura per un posto di lavoro, scoprendo così che le competenze acquisite durante gli studi possono essere ulteriormente valorizzate dalla conoscenza delle lingue straniere, che consentono di inserirsi in contesti internazionali, potenziando quella flessibilità che soddisfa le esigenze e le richieste dei responsabili aziendali e del mercato del lavoro.

Ma il programma per l’Orientamento post diploma è appena all’inizio, perché ancora nel mese di dicembre e poi con altri appuntamenti cadenzati durante l’intero anno scolastico, il Keynes accompagnerà i propri maturandi in un articolato percorso a confronto con esperti e coach che li sapranno guidare alla scoperta delle loro attitudini, delle capacità di ognuno e delle ambizioni personali, fornendo loro interessanti input sulle professioni più richieste, sull’importanza di Linkedin e delle soft skills nella ricerca del lavoro. Durante questi incontri, inoltre, gli studenti si confronteranno con aziende della provincia di Varese e del network Maximus.

Prosegue poi il progetto Generazione d’Industria, promosso da UNIVA in collaborazione con le più importanti imprese del territorio. L’iniziativa, che ha lo scopo di diffondere la cultura imprenditoriale tra i giovani, coinvolge gli studenti delle classi quarte e quinte delle Scuola Secondaria di Secondo Grado degli istituti tecnici e prevede l’intensificazione dei PCTO, cioè un’alternanza prolungata strutturata in diverse fasi:

gli studenti saranno ospitati in azienda per due settimane a tempo pieno nel mese di gennaio/febbraio, in concomitanza con il periodo di alternanza svolta dalla classe; al termine delle due settimane continueranno la collaborazione con l’azienda un pomeriggio alla settimana fino al termine dell’anno scolastico; l’attività continuerà a tempo pieno nel mese di giugno, con la possibilità di prorogarla in base alle esigenze dell’azienda e degli studenti nel corso dell’estate; a ottobre i ragazzi continueranno l’esperienza un pomeriggio alla settimana fino al termine del primo trimestre.

Quest’anno dunque l’attività di alternanza sarà una vera e propria sfida e consentirà agli studenti di collaborare attivamente alla realizzazione dei progetti posti in essere dalle aziende, uscendo dai banchi e mettendosi concretamente alla prova sul campo.