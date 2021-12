Albert Oehlen e gli artisti a lui affini, al LAC di Lugano

Ancora fino al 20 febbraio 2022 è presente al secondo piano del Museo LAC a Lugano una mostra nella quale il pittore tedesco Albert Oehlen, artista influente del panorama contemporaneo, affianca a una serie di sue opere diversi dipinti e sculture di altri autori, con nomi tutto sommato poco noti in Italia. Vi è inoltre una sorpresa, per gli amanti dei musei del genere Madame Tussauds.

Tra gli interessanti va segnalato Willem de Kooning (1904-1997) un artista dell’espressionismo astratto americano che ebbe una certa pulsione verso l’action painting, pur rimanendo di fondo un pittore attento alla figura, destrutturata nelle sue parti essenziali.

Tra gli altri statunitensi a Lugano c’è Duane Hanson (1925-1996) con la sua geniale scultura di “uomo con walkman”, una figura in poliestere che è distinguibile da una persona in carne ed ossa solo se vista molto da vicino, creando un certo disagio. C’è Paul McCarthy (1945) con una delle sue sculture provocatorie, sia per il soggetto che per i materiali utilizzati. Infine ci sono le figure femminili della giovane Birgit Megerle (1975) ed i quadri “superrealisti” dell’anglo-americano Malcom Morley (1931-2018). All’inizio del percorso espositivo è presente inoltre un dipinto con i tipici colori brillanti di Ed Paschke (1939-2004), artista di Chicago con origini polacche.

Tra i tedeschi, sia pur naturalizzato francese, c’è Johan Roempler detto “Jever” (1889-1967) un pittore, illustratore e grafico, amico del padre di Oehlen e conosciuto in Francia durante la prigionia nella Seconda Guerra Mondiale. Tra i nativi francesi è invece presente l’eccellente Eugène Leroy (1910-2000) un artista che creò superfici di pittura molto spesse, con un evidente senso plastico, tra l’astratto ed il figurato. Sia pur non semplice nel suo linguaggio, Leroy è forse il più interessante tra gli autori presenti a Lugano.

