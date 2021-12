Apre il secondo tratto della seggiovia di Domobianca

Da oggi, sabato 18 dicembre, anche il secondo tratto della seggiovia di Domobianca365, denominato Prel, aprirà al pubblico per consentire la risalita degli sciatori e l’apertura di un nuovo tratto di pista. Grazie a questa apertura anche lo SkiBar potrà accogliere in quota gli sciatori con la sua offerta di piatti delle tradizione ossolana, le birre e i panini e la sua splendida vista sulle vette delle Alpi Lepontine e sul massiccio Monte Rosa. Si prospettano quindi a Domobianca365 – la stazione sciistica “Free and Chic” – grazie alle ottime previsioni meteo due splendide giornate, con sole, perfetto innevamento e tanto divertimento.