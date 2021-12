Basket in carrozzina, chiamata in azzurro per il varesino Pedron

Il basket in carrozzina a Varese vanta una storia lunga e con diversi passaggi importanti, come le tante partecipazioni delle Handicap Sport al massimo campionato italiano (oggi i biancorossi sono in A2) e le maglie azzurre vestite dai giocatori nati e cresciuti all’ombra del Sacro Monte.

Ed è di questi giorni una nuova convocazione in Nazionale per un varesino: Alessandro Pedron, oggi in forza al Montello Bergamo (dopo due stagioni a Sassari), è infatti tra i selezionati dal commissario tecnico Carlo Di Giusto per partecipare agli Europei di Madrid che scattano sabato 4 dicembre e proseguiranno sino a domenica 12. (foto SBS Bergamo)

Pedron, classe 1998 e numero 58 sulla divisa, è all’esordio assoluto in una competizione internazionale con la maglia dell’Italia che comincerà il proprio cammino sabato 4 (11,45) contro l’Austria. Nei giorni seguenti la nazionale sfiderà Israele (domenica 5, ore 19), Turchia (lunedì 6, ore 15,30), lo squadrone della Gran Bretagna (martedì 7, ore 19) e l’Olanda (mercoledì 8, ore 11). Poi il torneo proseguirà con la fase a eliminazione diretta, mettendo in palio anche cinque posti per i prossimi Mondiali.

Gli azzurri vogliono migliorare l’amaro quinto posto del 2019 in Polonia, risultato che rese l’Italia prima delle escluse per le Paralimpiadi di Tokyo. Gli Europei di basket in carrozzina si disputano dal 1970 e l’Italia è storicamente una grande protagonista: tre le medaglie d’oro colte nel 2003, 2005 e 2009, quest’ultima ad Adana in Turchia contro i padroni di casa.