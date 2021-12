Basket UISP, primo tonfo di Sesto Calende. A gennaio si torna in campo

Il 2021 si sta chiudendo con grandi emozioni per il basket Uisp Varese, che va in vacanza fino a gennaio con tante situazioni ancora tutte da scrivere.

SERIE A

Nel girone A vittoria Wool Wa 57-44 nel derby con Aqua Elite Pink Panthers. Vince fuori casa Deportivo Elite sul campo di Varano Borghi per 58-48. Netta affermazione casalinga per Besozzo, 88-56 su Giubiano.

Nel girone B la capolista Montello Young batte 80-50 Limax Clivio. Chiara vittoria di Velate a Vedano: Boosters ko in casa 28-60. Albizzate vince contro la Pallacanestro Daverio Rams, 73-32. Anche Cassano ottiene un referto rosa facile, 70-19 su Fuco Club Varese.

Girone C: colpo esterno di Origgio su Venegono 55-37. Fagnano torna a vincere, superando Rovello 62-48. Borsano cade in casa con Tradate, che vince 56-55. Anche Osc vince fuori casa a Gerenzano 66-64. Chiara vittoria di Orange Five: 88-56 su Irish.

Nel girone D La Sezione supera Kaire Sport 78-59. Appiano Gentile batte Antoniana 81-43. Master’s Hounds batte Kaire, che perde 2 gare in tre giorni, 52-48. Vince San Giovanni Bosco sul Palabar Villaguardia.

SERIE B

Nel girone A vince Sesto Calende su Castelletto Ticino 65-49. Vergiate però ferma la corsa di Sesto 60-53. Successo di misura per Gallarate, che espugna Monate 55-59. Quelli del Lago battono Ornavando 48-42.

Nel girone B vittoria di Trecate su Inveruno 48-63. Vanzaghello e Mastini corsari sui campi di San Vittore Olona e Cuggiono, rispettivamente 62-48 e 55-48.

Nel girone C Siderea Legnano prevale su Cislago 62-56, e vittoria casalinga per San Luigi Garbagnate, che batte il Corpus et Ratio 79-27.

Nel raggruppamento D, vittoria interna per Bobbiate su Polisportiva Senna Comasco Mutombo 61-54; sennesi battuti anche da Tavernerio 65-61. Hurrà casalingo per Montello 1982 su Orma Masnago 52-45. Cuasso batte Tavernerio 72-70. Settimana difficile per Senna Comasco, che dopo il referto giallo con Bobbiate e Tavernerio, perde in volata con Bizzozero, capolista, che prevale di 2.

SERIE A IN PILLOLE

Girone A: guida Besozzo con 18, Deportivo a 14, Giubiano e Varano a 10

Girone B: Montello 18, Cassano e Velate a 12

Girone C: Bst Tradate primo con 18, alle spalle Origgio con 16 e Irish a 14

Girone D: prima piazza per il San Giovanni Bosco con 14. La Sezione, Senna e Master’s Hounds seguono a 12

SERIE B IN PILLOLE

Girone A: Quelli del Lago primi con 16 punti poi Sesto e Ornavando a 12

Girone B: Vanzaghello e Mastini sono a 14, Gs Cameri segue a 12

Girone C: Springers in fuga con 16 punti mentre Vikingar e Siderea inseguono a 12

Girone D: primo posto per Bizzozero, con Tavernerio e Masnago a – 2 dalla capolista.