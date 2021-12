Essere Brillante: il libro di Beppe Lamberto e Gabriele Colombo

Beppe Lamberto e Gabriele Colombo sono due amici che si sono conosciuti su un campo da Rugby, dove erano finiti entrambi per caso. Il dubbio, leggendo il loro libro e la loro biografia, è che essere brillante non sia stato facile per loro. E non si parla solo della stesura di un testo a quattro mani, ma anche del percorso di crescita che si racconta nelle pagine, a volte ironiche a volte profonde.

Partendo dalle risate fatte insieme, dalle prese in giro sul campo, dalle battute nei lunghi terzi tempi si è iniziata a fare luce l’idea malsana di dare di nuovo una vita ai pensieri mettendoli in ordine in un libro.

La domanda è stata, in un periodo dove la luce sembrava essersi spenta per contingenze esterne, come possiamo dare linfa vitale a tutte le nostre risorse? È proprio questa domanda, il punto di partenza del dialogo alla base del libro, dove gli autori hanno messo insieme le loro esperienze e competenze in parte simili, in parte diverse, per disegnare un percorso che ci aiuta a riconoscere lo splendore dei nostri talenti, e a impiegarli nel modo più efficace.

Perché, per dirla con le loro parole, «puoi anche avere una Ferrari, ma poi se la usi per fare i traslochi, c’è qual- cosa che non torna».

Essere brillante vuol dire cercare questa luce ovunque, soprattutto dove sembra che non ci sia, scavando con coraggio nella propria storia per scoprirne la sorgente. Ricordandosi sempre che anche il coraggio si può allenare. Essere brillanti è il più grande gesto di amore e rispetto che possiamo compiere nei confronti dell’unica persona senza la quale non potremmo vivere: noi stessi.

Il libro ha lo stile dei suoi scrittori, che sono fermamente convinti che, rubando la frase a Richard Bandler: “Se puoi ridere di una cosa, puoi anche cambiarla”.

Ogni capitolo si muove come un dialogo a distanza dove, partendo da chi sono gli autori, ci si muove attraverso crisi e rinascite e, nei capitoli di Gabriele, si trovano anche esercizi concreti per cambiare il modo di pensare e quindi di agire (e di vivere).

Il libro è pubblicato da Ultra, con la quale Beppe ha già pubblicato nel 2019 Papà Travel Experience e nel 2020 Vietato calpestare i sogni.

Gabriele, educatore professionale e mental coach sportivo, ha formato la capacità di empatizzare con le persone sin da piccolo, accompagnando suo padre e suo zio nei bar e negli ippodromi.

Con Beppe condivide la passione per le storie, che sin qui ha raccontato in documentari e podcast. L’idea di mischiare le professionalità di entrambi in un unico libro nasce dalla voglia di aprire un dialogo costante su come essere brillante, perché non serve una crisi mondiale per ricordarci quante risorse abbiamo, ma forse anche per ricordare che solo dalle crisi nascono le idee migliori.

Il libro è in uscita il 9 Dicembre, nelle librerie e sui digital store, e verrà presentato a Dicembre in 3 date nella provincia di Varese.

5 Dicembre, ore 11

Castello Cabiaglio – Mercatino del GiustoINperfetto

12 Dicembre, ore 19.30

Gallarate – Enoteca Croci

19 Dicembre, ore 19

Cardano al Campo – Abitare le idee e Circolo Quarto Stato