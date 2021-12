A Cabiaglio torna “Il giustoINperfetto” il mercatino di Natale solidale che mette al centro le persone

Un paesino di 500 anime, fra i più vivi della provincia. Castello Cabiaglio è una perla incastonata nei boschi dell’alto varesotto, divenuto negli ultimi anni esempio positivo di comunità, nel senso più vero del termine. Con i suoi pochi abitanti ospita due asili, entrambi improntati alla filosofia della “pedagogia del bosco”, e una scuola parentale; non è raro incontrare i bimbi che invadono le strade del paese al mattino, vestiti come piccoli esploratori di montagna. Qui tutti si salutano e si ha sempre la sensazione di essere in un posto dove si vive bene.

In un comune così, anche il mercatino di Natale non può che essere speciale. Ed infatti lo è: domenica 5 dicembre va in scena “Il giustoINperfetto”, l’abituale mercatino mensile del paese, in versione natalizia. Cosa abbia di peculiare lo spiega bene Chiara Cantagalli, vicesindaco di Castello Cabiaglio: “Questo mercato lo viviamo come un progetto di comunità, realizzato con la partecipazione di tante persone del paese, che ha un forte impatto sociale. Anche per la scelta dei prodotti in vendita e delle realtà che si avvicinano al nostro mercato. Il progetto, nato dalla volontà dell’Amministrazione Comunale e delle famiglie del paese che compongono il Gruppo di Acquisto Solidale, aveva come obiettivo la creazione di un mercato mensile che favorisca le realtà produttive locali. In particolare, si intendono promuovere quelle piccole realtà che con trasparenza e onestà vendono i propri prodotti di qualità a un prezzo equo e giusto, come produttori bio, piccoli artigiani, cooperative sociali e associazioni onlus.”

A “Il giustoINperfetto” saranno presenti infatti tante associazioni e aziende agricole, anche solo per presentare le loro realtà perché credono in un progetto di agricoltura sociale. Sono previsti piccoli laboratori per i bambini, insieme a spettacoli di magia e letture. “Quello che fa la differenza è che non mettiamo al centro i prodotti, ma mettiamo al centro le persone – prosegue Chiara Cantagalli – E questo è ciò che contraddistingue quel senso di accoglienza e di comunità che si respira. Ci saranno sì i prodotti in vendita, ma sempre a sostegno di un qualche progetto o di un modo di vivere più sostenibile dal punto di vista economico, sociale, ambientale.”

Il tutto per dare valore alla persona e ai bambini. E proprio i bambini avranno un ruolo da protagonisti domenica 5 dicembre, con la bancarella dell’Asilo Bosco Verde di Castello Cabiaglio che proporrà in vendita addobbi e giocattoli (tutti in materiali ecosostenibili o di riciclo) realizzati dai genitori e dai loro piccoli aiutanti, i cui ricavati saranno destinati al miglioramento del parco giochi destinato agli stessi piccini.

Per chi cerca qualcosa di buono, giusto, a Km0, che sostenga le economie locali, l’agricoltura slow e progetti di inclusione sociale, il mercatino di Castello Cabiaglio è davvero l’occasione ideale per fare il pieno di regali di Natale giusti anche se, forse, un po’…iNperfetti.

IL PROGRAMMA

Mercatino “Il giustoINperfetto” dalle 10:00 alle 17:30

Presentazione del libro “Essere brillante” di Beppe Lamberto e Gabriele Colombo ore 11:00

Magia e ventriloquismo con “Mago Max” alle 11:15, ingresso a offerta per l’Asilo Bosco Verde

Musiche di “Muscicabiaglio”

Laboratori creativi e rappresentazioni

Camminata Esperienziale “La selva che salva”

Castagne, vin brulè e cioccolata calda

“Briciole. Dieci dita, un cappello, un maiale invisibile” dalle ore 15:00

INGREDIENTI DEL GIUSTOinPERFETTO

Prodotti BIO e locali direttamente dai produttori

Commercio Equo e Solidale

Consumo Responsabile

Solidarietà sociale

Artigianato di qualità

Hobbisti responsabili