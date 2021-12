Camion contro il capannone di un’azienda a Origgio, nella serata di venerdì 3 dicembre. L’incidente intorno alle 18. Il mezzo pesante, per cause ancora da accertare, ha urtato la volta di una delle strutture aziendali di via 1 Maggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saronno con un’autopompa e un fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza l’area.