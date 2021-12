Capanno in fiamme a Cairate, sul posto i vigili del fuoco 

Vigili del fuoco in azione, verso le ore 13.00 di giovedì 23 dicembre, in via Milano a Cairate.

Per cause in corso di accertamento un capanno degli attrezzi sito nel giardino di un’abitazione è stato interessato da un incendio. Sul posto sono intervenuti gli uomini del distaccamento di Busto/Gallarate con un’autopompa e un’autobotte.

Gli operatori hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’area.