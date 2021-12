A Casciago arrivano le bollicine. Un vino spumante realizzato con metodo classico, prodotto da Roberto Bianchi con la sua Emotion Wine.

L’annata è quella 2019, le uve sono 100% chardonnay, con 19 mesi sui lieviti.

È il primo esperimento di questo tipo e si chiama Eracle: «Un nome che vuole rappresentare la forza di questo vino – spiega Bianchi -. Le uve sono tutte autoctone, piantate nel 2015 nella vigna di via Valletta. Ci abbiamo dedicato 7 anni e il risultato è sodisfacente: abbiamo prodotto 1300 bottiglie per l’annata del 2020 ne arriveranno 2000, ma saranno pronte tra un po’, bisogna avere pazienza e aspettare. Sono bollicine fini, è un vitigno giovane che si sta strutturando piano piano. Dove si potranno trovare? Nei bar e nei ristoranti della zona, oltre che nelle botteghe di prodotti locali».

Non solo spumante, però. A settembre sono state fatte tre vendemmie, una all’inizio, una a metà e una tardiva: «Il bianco arriverà a giugno e si annuncia un vino spettacolare. La vendemmia è andata bene, nonostante le difficoltà, dalla Popilia Japonica alla mancanza di materie prime che si fa sempre più problematica, mentre abbiamo scampato la grandinata che ha fatto disastri a Gavirate, a pochi chilometri da noi – racconta Bianchi -. Siamo riusciti a fare 4 mila litri, che vuol dire 2 mila bottiglie di spumante, mille di bianco, 2 mila di spumante rosè, l’altra grande novità che abbiamo in serbo, realizzato con le uve Syrah. Siamo sempre in evoluzione: spero che presto potremo piantare altre 8000 piante per ampliare il vitigno, ci stiamo lavorando».