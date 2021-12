Chiuso per la seconda volta il Street Garden Caffè

Il Questore di Varese ha disposto per la seconda volta in cinque mesi la chiusura del bar “Street Garden Caffè” di via Quintino Sella a Busto Arsizio.

Alla prima sospensione dell’attività del locale per sette giorni, lo scorso mese di luglio, è seguita quella notificata al titolare nella giornata di ieri 17 dicembre. Questa volta il bar dovrà rimanere chiuso per quindici giorni.

Anche in questo periodo infatti le Volanti del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio sono dovute intervenire ripetutamente presso il locale per schiamazzi, diffusione di musica ad alto volume ed episodi di violenza tra avventori, con lesioni e danneggiamenti.

In alcune di queste occasioni gli agenti hanno anche identificato diversi pregiudicati, vedendosi addirittura indirizzare frasi velatamente minacciose da personale del locale.

Il ripetersi di simili episodi, analoghi a quelli che avevano già portato alla chiusura temporanea del locale, ha così indotto il Questore di Varese ad accogliere la proposta del Commissariato di Busto Arsizio ed applicare l’articolo 100 del TULPS, sospendendo nuovamente e per un periodo più lungo l’attività del bar nella convinzione che costituisca oggettivamente una turbativa per l’ordine pubblico, la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.