Chiusura per una notte la Tangenziale nord di Milano

Roma, 18 dicembre 2021 – Sulla A52 Tangenziale nord di Milano e sulla A4 Milano-Brescia, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, in orario notturno, dalle 21:00 di martedì 21 alle 5:00 di mercoledì 22 dicembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

–sulla A52 Tangenziale nord di Milano, sarà chiuso il ramo di allacciamento sulla A4 Torino-Trieste, per chi proviene da Rho ed è diretto verso Brescia/Venezia. In alternativa, proseguire sulla A52 verso Bologna e uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni 1 Maggio, invertire il senso di marcia sullo stesso svincolo e rientrare in direzione Venezia; in ulteriore alternativa, uscire a Monza Sant’Alessandro sulla A52 e percorrere Via Guglielmo Marconi, Viale delle Industrie, la SP13 e la SP121, fino a raggiugere la stazione di Agrate sud, per un itinerario totale di 10 km;

–sulla A4 Milano-Brescia, sarà chiuso il ramo di uscita della stazione di Monza, per chi proviene da Brescia ed è diretto sulla A52 Tangenziale nord di Milano. In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Sesto San Giovanni.