Clienti senza green pass: sanzionato avventore e titolare di un bar di Brusimpiano

I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Luino, nel corso del fine settimana hanno aumentato i controlli sul rispetto del possesso della certificazione verde necessaria per accedere agli esercizi pubblici e ad altre attività.

Nel corso della verifica presso un bar di Brusimpiano, un avventore era sprovvisto di green pass e per questo motivo, è stato contravvenzionato amministrativamente con una sanzione di € 400 (280 se viene pagata entro 5 giorni). Stessa sanzione è stata elevata al titolare del bar per non aver provveduto al controllo delle persone che si siedono ai tavoli.

Nell’ambito delle verifiche svolte su tutto il territorio, anche la stazione carabinieri di Laveno Mombello ha proceduto al controllo di 50enne alla guida delle propria auto nel comune di Gemonio il quale è stato trovato in possesso di un grammo di marjuana, motivo per il quale gli è stata altresì ritirata la patente di guida e trasmessa alla Prefettura di Varese per la prevista visita di accertamento dei requisiti psico fisici.