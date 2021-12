A Clivio la serata della Riconoscenza della Sezione di Varese degli Alpini. Premiato Antonio Bison

La Sezione di Varese dell’Associazione Nazionale Alpini, che conta 78 gruppi locali sul territorio della provincia di Varese, ha indetto la “Serata della Riconoscenza 2021” e la 41esima edizione del Premio “Pà Togn”, intitolato alla memoria del Cappellano Don Antonio Riboni.

La serata, organizzata dalla Zona 2 nel territorio del Gruppo Alpini di Viggiù-Clivio, si è svolta sabato 4 Dicembre 2021 a Clivio, presso la palestra comunale “Amerigo Monti”, concessa dall’amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alpino Peppino Galli.

Nel corso della serata si sono esibiti l’attore Andrea Gosetti di “Intrecci Teatrali” che ha interpretato due brevi pièce tratte da “Il Sergente nelle neve” di Mario Rigoni Stern, ed il Coro A.N.A. della Sezione di Varese che ha eseguito non solo numerose cante alpine ma anche brani a tema natalizio.

In quest’occasione sono consegnati i riconoscimenti per lo Sport A.N.A. ai Gruppi alpini i cui atleti hanno partecipato alle “Alpiniadi” invernali, le uniche gare che si sono potute effettuare nel corso del 2020.

A sei associazioni che svolgono attività meritevoli sono stati consegnati i contributi in denaro del Fondo di Solidarietà intitolato alla memoria di Mons. Tarcisio Pigionatti:

– Dott.ssa Daniela Maretti per attività mediche in Paesi in via di sviluppo

– Associazione Love che si occupa di interventi umanitari nel territorio dei Balcani

– Associazione ODV che si occupa di assistenza e sostegno a persone senza fissa dimora

– Associazione Perograno, che si occupa di assistenza a persone con disabilità

– Associazione Nazionale Carabinieri di Varese per il loro progetto “Alimenti preziosi” a sostegno di famiglie in difficoltà, che ha visto coinvolti anche gli studenti di ISIS “Valceresio” a Bisuschio

– Associazione NISIC che ha sede presso la Caserma “Ugo Mara”, è composta da coniugi di personale militare in servizio e si occupa di attività solidaristiche verso famiglie del territorio Anche durante il periodo di chiusura delle sedi alpine a causa dell’emergenza Covid, la Sezione A.N.A. di Varese ha promosso numerose attività solidaristiche, sostenute dai soci iscritti ai 78 Gruppi del territorio.

E grazie alla cessione del Panettone e Pandoro degli Alpini, la donazione di un cane guida per una persona non vedente dal centro di addestramento LIONS; la donazione di un’apparecchiatura per sport invernali dedicata a persone con disabilità che verrà impiegata dall’Associazione FreeRider Sport Event; la donazione di un ecografo per il reparto di Medicina dell’Ospedale di Tradate. Anche nel corso dell’anno a venire, vi saranno altre donazioni grazie alla cessione di Panettone e Pandoro Alpino attualmente in corso.

Durante la serata di sabato 4 dicembre, è stata compiuto anche l’importante atto associativo dell’ufficializzazione del passaggio di alcuni Soci Aggregati ad Amici degli Alpini, con la consegna del particolare berretto “norvegese” a ciascuno di loro.

Il momento clou è giunto quando il presidente della Commissione Pà Togn, Daniele Gariboldi, ha letto la motivazione dell’assegnazione del Premio Pà Togn 2021 ed ha proclamato il nome del vincitore, fino a quel momento all’oscuro del prestigioso riconoscimento sezionale attribuitogli.

“Alpino Antonio Bison, Volontario a tempo pieno, con il suo inseparabile furgone si è dedicato senza risparmiarsi a tutte le attività della sua comunità, estendendo la sua collaborazione anche al di fuori dei nostri confini, aiutando i più poveri e bisognosi. Un esempio di Alpinità per tutti.”

Il Presidente della Sezione di Varese Franco Montalto, affiancato dal Consigliere Nazionale Severino Bassanese e da Don Franco Berlusconi, ha consegnato al premiato, che è anche Capogruppo del Gruppo Alpini di Venegono Superiore, l’artistico bassorilievo che rappresenta Don Antonio Riboni, detto Pà Togn, con la pergamena della motivazione.