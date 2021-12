Cooper a scuola con i bambini di Casciago: Un cane per amico

Un cane per amico, in classe a fare lezione con i bambini tutti i venerdì. È Cooper, dolcissimo golden retriever che puntuale, ogni venerdì mattina, arriva a Villa Valerio con la maestra Nicole Rossi per seguire con i piccoli alunni della seconda elementare della primaria Sant’Agostino di Casciago, tutta l’attività didattica della mattinata.

Per accoglierlo e prendersene cura i bambini hanno dedicato a Cooper un angolo della loro classe, attrezzato con tutto ciò che gli serve: una spazzola, una ciotola, qualche gioco.

Galleria fotografica Cooper un cane per amico alla scuola primaria di Casciago 4 di 43

I bambini hanno conosciuto Cooper l’anno scorso, assieme al personaggio di Egidio, nipote di Gianni Rodari che ha ha aiutato i bambini ad imparare le lettere dell’alfabeto in prima grazie a una storia scoperta dai bambini un pezzetto alla volta. Alla fine dell’anno, complice una caccia al tesoro che ha tenuto unita la classe anche durante la didattica a distanza di marzo, i bambini hanno trovato il libro di Rodari (tutto intero) e conosciuto Egidio e il suo cane, di cui si sono innamorati.

Da qui l’idea di portare Cooper a scuola una volta a settimana con il progetto “Un cane per amico”.

Cooper ha 7 anni, la stessa età dei suoi piccoli amici. Da quando c’è lui il venerdì è la giornata più attesa dagli studenti. In classe si conta, si scrive, si impara lo stesso, ma ogni tanto capita anche di fare una carezza a Cooper che gironzola tra i banchi, sonnecchia e, di tanto in tanto, esce a fare un giro sul balcone. E poi durante la mattinata ci sono dei momenti speciali: quello in cui prendersi cura del cane, spazzolarlo e coccolarlo, o la merenda di metà mattina, con piccoli giochi precisi e poi i giochi più liberi e scatenati in giardino per la ricreazione.

«Il più grande contributo di Cooper sta nell’atmosfera più serena che riesce a creare in classe solo con la sua presenza – racconta l’insegnante – le relazioni tra i bambini ne risentono positivamente, mentre imparano a conoscerlo e a conoscersi prendendosene cura, giocando insieme». Proprio come accade con la Pet therapy.

Piano piano Cooper ha stretto amicizia anche con gli altri studenti della scuola.

Il progetto del Cane per amico si inserisce nel solco della grande attenzione riservata dalla scuola primaria di Casciago nel rafforzamento delle competenze positive dei bambini, favorendo la cooperazione e l’apprendimento di diversi linguaggi.

Pioniera in questo senso l’elementare Sant’Agostino, tra le prime portare il programma Life Skills training Lombardia nato per scuole medie e superiori, anche alle primarie, contribuendo a sviluppare un percorso adatto ai più piccoli per rafforzarne le abilità positive in ottica di prevenzione contro bullismo, dipendenze e stress. Un progetto che sviluppa abilità comunicative capaci di dare sicurezza e forza ai bambini.

«Crediamo che anche a scuola sia prioritario dare attenzione all’aspetto emotivo dei bambini», spiega la coordinatrice di plesso Maria Campiotti, ricordando come un percorso specifico sul tema sia iniziato 17 anni fa con la psicologa e pedagogista Daniela Cosco che ancora collabora con la scuola per la prevenzione al bullismo. «Se i bambini sono sereni a scuola allora imparano meglio», aggiunge la referente delle insegnanti raccontando ad esempio della “Scatola delle confidenze”, cui i bambini possono affidare le proprie domande o del Progetto orchestra, sul linguaggio espressivo musicale, interamente finanziato dall’Associazione genitori, con 5 insegnanti del Cfm di Barasso che in orario scolastico propongono a ciascuno studente 20 lezioni in piccoli gruppi di 4 bambini tra ottoni, sassofoni, clarinetti, flauto traverso e percussioni più 5 lezioni d’insieme.

Open day per conoscere la scuola primaria Sant’Agostino giovedì 16 dicembre e venerdì 14 gennaio.

Maggiori informazioni a questo link.