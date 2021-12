Il doposcuola a Varese si fa “sulle palafitte”

Dal primo la mostra de “La civiltà delle Palafitte” a Villa Mirabello vedrà la partecipazione di una decina di doposcuola comunali della scuola primaria, dalla classe prima alla classe quinta. Il progetto nasce dalla sinergia tra l’Assessorato ai Servizi Educativi e l’Assessorato alla Cultura. Si allarga così l’offerta formativa dei servizi parascolastici organizzati dal Comune.

Alla visita, della durata di circa 75 minuti, parteciperanno gruppi da 20/25 bambini, che seguiranno laboratori gratuiti e strutturati ad hoc, frutto della collaborazione e dell’ottimo raccordo tra i referenti del Museo e le educatrici dei doposcuola comunali. La visita sarà incentrata soprattutto sulla scoperta della metodologia della ricerca archeologica (facendo ovviamente riferimento alla ricerca sui siti palafitticoli) e sarà un’opportunità per conoscere con metodo interattivo e avvincente la storia del nostro territorio.

«Ringrazio l’assessore alla Cultura, Enza La Forgia, per l’opportunità data ai piccoli archeologi e archeologhe del nostro doposcuola – dice l’assessore ai servizi educativi Rossella Dimaggio – Come questo progetto si conferma la volontà dell’Amministrazione di investire sul doposcuola comunale con progetti educativi e culturali, sempre in favore del ben-essere delle bambine e dei bambini».