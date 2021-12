Due anni fa moriva Daniele Bossi, il pescatore del lago di Varese

Nella notte tra il 23 e il 24 dicembre 2019 veniva ritrovato senza vita nel lago di Varese Daniele Bossi, uno degli ultimi pescatori professionisti. Era il più giovane, colui che dava una speranza di continuità a questo antico mestiere, carico di fatica e fascino, esercitato da generazioni tra Bodio Lomnago e Cazzago Brabbia.

Daniele se ne è andato troppo presto, lasciando un vuoto enorme nell’intera comunità di pescatori.

Così lo ricorda la sorella Mariangela Bossi: «Caro Dany a quest’ora eri ancora sul tuo lago , il tuo lavoro anzi, la tua vita la tua passione ti ha portato via , ma solo fisicamente perché sono convinta che tu su questo lago ci sei ancora . L’altro giorno abbiamo firmato il nuovo statuto, e anche lì eri presente, sicuramente ci hai permesso finalmente di prendere in mano la penna e firmarlo .Riposa in pace e sorveglia sempre su di noi».