Daniele Bossi è annegato

Daniele Bossi, il pescatore ritrovato morto nel lago di Varese nella notte del 23 dicembre, è annegato. Questo il responso del medico legale Rosa Ghiringhelli. Nessun infarto o malore, dunque, ma molto probabilmente un incidente.

La perdita di Daniele Bossi è stato uno shock per l’intera comunità di Bodio Lomnago e anche di Cazzago Brabbia, dove risiedono molti degli storici pescatori professionisti che condividevano con lui tanti momenti della quotidianità.

Daniele era la sesta generazione della famiglia Bossi che aveva scelto di vivere e lavorare secondo una tradizione incisa nel suo dna. Aveva provato ad andare in fabbrica, ma come lui stesso raccontava non ce la faceva a stare chiuso nel capannone senza poter vedere il suo lago, senza poterne sentire l’odore. Per Daniele, quello del lago, era un richiamo irresistibile.

Moltissime persone, in questi giorni dove le luci natalizie tendono a stemperare il dolore, hanno fatto visita alla famiglia Bossi. Un viavai continuo per fare una parola con papà Carlin e mamma Rita, con i fratelli Mariangela e Vittorio. Il segno di un affetto sincero nei confronti di Daniele e di un legame profondo con una famiglia che ha scritto la storia del Lago di Varese.

I funerali di Daniele Bossi si terranno lunedì 30 dicembre alle ore 15 nella chiesa di Bodio Lomnago, alle 14 e 30 è previsto il rosario.