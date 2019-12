Muore nel lago: era uno degli ultimi pescatori professionisti

( nella foto è ritratto insieme a Zanetti, Il Negus e Il Nesto)

È stato ripescato nella notte senza vita. Daniele Bossi, figlio del mitico Carlin sul Piz, e unico dei tre fratelli ad aver proseguito la tradizione di pesca di famiglia, è morto nella tarda serata di ieri nelle acque del lago di Varese.

Era uscito per pescare ma non ha mai fatto ritorno. Lo hanno ritrovato i vigili del fuoco nello specchio d’acqua davanti alla Schiranna.

Era, insieme a Luigi Giorgetti (il Negus) ed Ernesto Giorgetti (il Nesto) di Cazzago e Gianfranco Zanetti di Bardello uno degli ultimi quattro pescatori professionisti della Cooperativa dei pescatori de lago di Varese, nata nel 1922.

A Cazzago era molto conosciuto. Abitava al Pizz, in riva al lago proprio al confine con Bodio, da cui il soprannome della sua famiglia. In tanti compravano ancora il pesce da lui.

Daniele Bossi, 53 anni, era uscito come sempre per la battuta di pesca. Attorno alle 21, non vedendolo rientrare, i familiari hanno dato l’allarme.

Le prime unità dei vigili del fuoco sono entrate in azione attivando gli specialisti del soccorso acquatico che a bordo di un battello pneumatico hanno effettuando delle ricerche. Le operazioni sono partite dal comune di Bodio Lomnago e si sono concluse alla Schiranna quando è stato ripescato il corpo ormai senza vita di Daniele.