Fiamme sopra Laveno Mombello causate da un cavo dell’alta tensione

Incendio nei boschi sopra Laveno Mombello questo pomeriggio (domenica) a causa di alcuni cavi dell’Enel caduti a terra e che hanno creato un corto circuito (foto di repertorio). Sul posto sono giunte diverse squadre dell’Enel e dei Vigili del Fuoco per domare il principio di incendio in una zona particolarmente delicata e impervia. Via Vararo, infatti, è una via molto stretta nell’ultimo tratto ed è difficile da percorrere con mezzi pesanti. (seguono aggiornamenti)