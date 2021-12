Frank Garrì eletto segretario generale della Flai Cgil Varese

Frank Garrì è stato eletto segretario generale della Flai Cgil Varese, Federazione lavoratori agro industria di Varese. Il nuovo segretario che era già in segreteria è stato eletto all’unanimità con un astenuto. Una volta eletto, Garrì ha ringraziato per il lavoro svolto il segretario generale uscente, Angela Marra, prossima al pensionamento. (nella foto da sinistra: Alberto Semeraro, Frank Garrì, Angela Marra e Stefania Filetti)

All’assemblea era presente anche il segretario generale della Flai Cgil Lombardia, Alberto Semeraro. Frank Garrì è nato in Australia e ha 54 anni. Dopo gli studi universitari (laurea in giurisprudenza), ha lavorato alla Casa Editrice Giuffrè ed è stato delegato sindacale della Rsu della Giuffrè. Dal 2000 è stato distaccato a tempo pieno presso la Camera del Lavoro di Varese per occuparsi di Nidil e Ufficio vertenze. Dal 2009 al 2021 è stato responsabile dell’Ufficio Vertenze e lo scorso settembre è entrato nella segreteria Flai Cgil Varese.