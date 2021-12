Giostra di Natale: spettacolo e laboratorio presentati dai bambini dello Yak

I bambini del laboratorio “C’era una volta uno Yak” hanno scelto e organizzato lo spettacolo SpecialYak di Natale e presentano uno spettacolo da guardare, ascoltare e ballare insieme! Si intitola Giostra di Natale della compagnia Campsirago Residenza e andrà in scena domenica 19 dicembre alle ore 16.30 allo Spazio Yak (la Piramide di piazza Fulvio de Salvo 6 a Varese, rione Bustecche).

E al termine dello spettacolo, per tutti, un laboratorio sulle decorazioni natalizie.

Si tratta di uno speciale spettacolo a tema, per grandi e piccini, tutto da guardare e ascoltare, ma anche da cantare e danzare.

Uno spettacolo sul dono, meno tangibile e materiale del regalo, ma molto più prezioso. Il dono come condivisione di un tempo insieme ascoltando storie, cantando e ballando. Infatti, quale dono più bello esiste dello stare insieme?

È notte, è inverno. Lucilla arriva a piedi cantando, accompagnata dal suono di un campanello. Porta sulle spalle una grande cesta carica di doni da regalare. Sono storie da raccontare che prendono forma attraverso oggetti di uso comune che nel gioco si trasformano in altro: un mantello di pelo diventa un cane ingordo, un sasso una preziosa decorazione natalizia, una scatola la tana di un gatto curioso.

In una ritualità condivisa, sotto gli occhi di chi guarda e ascolta, una magica giostra si compone e il Natale si festeggia con una storia per ridere, una storia per stare insieme, una storia per sognare.

Giostra di Natale è uno spettacolo di figura e di manipolazione d’oggetti che indaga la potenzialità evocativa e immaginifica di alcuni semplici materiali. Per ricordarci che per giocare e stare insieme basta un sasso, un pezzo di carta, un metro di spago.

La regia è di Anna Fascendini, con Sara Milani sul palco e i suoni di Luca Maria Baldini

Il costo del biglietto intero è 12€ (ridotto per studenti, under 18, over 65 e corsisti Karakorum e Periferico a 8€)

Il biglietto per i bambini (Under 12) costa 6€.

Per Chi Ha Più Di 12 Anni È Necessario Il Green Pass.

Prenotazioni a questo link.

Foto di Alvise Crovato.