Gli alunni della scuola primaria di Morosolo diventano “nipoti di Babbo Natale”

Il rapporto tra gli ospiti della Casa di Riposo Residenza Cardinal Colombo e gli alunni della scuola primaria di Morosolo è da sempre molto stretto. La vicinanza tra le due strutture ha permesso negli anni la realizzazione di progetti congiunti, dai pranzi in mensa insieme anziani e bambini fino alle visite pomeridiane, con le storie raccontate dai nonni ai piccoli studenti.

La pandemia ha fermato (quasi) tutto, ma le maestre della scuola e i vertici della struttura hanno trovato il modo per tenere vivo il rapporto. Così è nata la proposta di chiedere ad ogni bambino di pensare e trovare un regalo da fare ad un anziano, un nonno, trasformando gli studenti della scuola elementare in veri e propri “nipoti di Babbo Natale”.

I bimbi e le loro famiglie hanno risposto con entusiasmo: chi ha scelto un paio di pantofole, chi un maglione, chi oggetti più o meno grandi, da regalare ai nonni della casa di riposo.

La consegna dei doni è stata effettuata martedì 21 dicembre dalle maestre della primaria “Alessandro Manzoni”, trasformate per un giorno in elfi di Babbo Natale, seguendo le regole e le restrizioni imposte dal tentativo di arginare la nuova ondata pandemica: grande la sorpresa e la felicità degli ospiti della Rsa di Morosolo: «È stato un momento carico di emozione e tenerezza! Grazie per l’attenzione e la cura riposta in ogni pacchetto e biglietto», commentano le maestre della scuola primaria.

I nonni della Casa di Riposo hanno anche donato alla scuola un biglietto di ringraziamento, realizzato col cuore.