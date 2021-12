Il grazie della “Binda” ai 600 volontari impegnati per la Tre Valli e per le altre gare

È un “grazie” collettivo quello che la Società Ciclistica Alfredo Binda ha voluto esprimere agli oltre 600 volontari che nel 2021 hanno permesso di organizzare la 100a edizione della Tre Valli Varese e una serie di altre manifestazioni sia “pedalate” (come la Gran Fondo o la Tre Valli Women) sia di altro genere come incontri, mostre e presentazioni.

I volontari infatti non hanno solo contribuito con il loro impegno alle attività logistiche ma anche nel presidio dei percorsi di gara, una presenza fondamentale per la sicurezza di atleti, carovana e degli stessi tifosi che supportano gli atleti con la loro passione. «I rappresentanti della Federazione Ciclistica Internazionale presenti a Varese si sono più volte congratulati per la qualità organizzativa e l’alto grado di sicurezza raggiunto» spiegano i dirigenti del club.

In rappresentanza di tutti i volontari, il presidente della “Binda” Renzo Oldani ha ospitato nella storica sede di Sant’Ambrogio i rappresentanti del Corpo Protezione Civile Intercomunale del Piambello e ha consegnato loro una particolare ricetrasmittente portatile come segno di ringraziamento per la preziosa collaborazione. La radio sarà uno strumento utile al gruppo per garantire ulteriore controllo e sicurezza non solo durante lo svolgimento delle manifestazioni ciclistiche ma anche per l’attività quotidiana svolta dalla Protezione Civile.

«Senza la passione dei tanti volontari che ci aiutano nell’organizzazione delle nostre gare internazionali non potremmo mai raggiungere standard di così alto livello – spiega lo stesso Oldani – A tutti loro va il nostro ringraziamento e fin da oggi il nostro appello a supportarci sempre più numerosi anche nelle prossime edizioni».

2022: LA TRE VALLI IL 4 OTTOBRE

La 101a Tre Valli Varesine si disputerà martedì 4 ottobre 2002, anticipata al mattino dalla 2a Tre Valli Women. Lo ha stabilito l’UCI nel suo calendario internazionale. Come di consueto, la gara professionistica (che fa parte del circuito UCI Pro Series) sarà preceduta nel weekend dalla Gran Fondo Tre Valli Varesine: sabato 1 ottobre la cronometro, domenica 2 la prova in linea. La novità di quest’anno è l’inserimento della gara varesina nel circuito Specalized Gran Fondo Series che comprende altre tre manifestazioni oltre a quella varesina: la GF Bra, la Ganten La Mont Blanc di Courmayeur e la GF Sestriere Colle delle Finestre.