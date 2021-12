Inaugurato un nuovo supermercato a Busto Arsizio

Ha aperto i battenti ieri il nuovo supermercato Aldi di Busto Arsizio. Il nuovo negozio, con un’area di vendita di oltre 800 m2, è stato inaugurato giovedì 2 dicembre in viale Giuseppe Borri, avvenuta alla presenza del sindaco Emanuele Antonelli. L’azienda taglia il traguardo dei 41 negozi in Lombardia, per un totale di 745 collaboratori di cui 13 nel nuovo store. Nel varesotto ora sono 4 i punti vendita dell’azienda.

Aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8:30 alle 20:30 e la domenica dalle ore 9:00 alle 20:00, il negozio di Busto Arsizio offre 87 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti.

La realizzazione del punto vendita di Busto Arsizio ha contribuito alla riqualificazione dell’area attraverso diversi interventi su viale Giuseppe Borri e via del Bosco, tra cui l’efficientamento della viabilità di un incrocio, la realizzazione di una pista ciclo-pedonale, parcheggi pubblici e attraversamenti pedonali e la riqualificazione delle aree verdi con la piantumazione di essenze. In linea con la strategia di sostenibilità intrapresa dal gruppo fin dal suo ingresso in Italia nel 2018, il negozio è dotato di impianto fotovoltaico di 23,40 kWp.