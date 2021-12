Incidente sulla A8 in direzione Milano tra Legnano e il bivio per la A9. Il tamponamento, che ha interessato due auto, si è verificato intorno alle 7.30 di oggi, giovedì 2 dicembre: i veicoli fortunatamente viaggiavano a velocità contenuta, anche per il traffico intenso lungo la tratta.

Nello scontro sono rimasti coinvolti un uomo di 44 anni e una donna di 48: per soccorrerli è intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano in codice giallo, ma fortunatamente non è stato necessario procedere al trasporto in pronto soccorso. Sul posto anche la Polstrada per i rilievi del caso.