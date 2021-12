Itinerari di spiritualità fra storia e natura per valorizzare la Veddasca

In cantiere tanti progetti per dare una nuova vita alla Valle Veddasca: ogni sua via, in cui grandi pezzi di storia e meraviglia si nascondono, sarà valorizzata, come uno scatto fotografico. Questo grazie al bando “Meraviglie del Territorio“, promosso da Fondazione Comunitaria del Varesotto, vinto dalla Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca con il progetto “La Valle Sacra, Itinerari di spiritualità fra storia e natura in Valle Veddasca“.

Tra le proposte c’è quella di un concorso fotografico “La spiritualità in Valle Veddasca”, per stimolare alla visita della valle e scoprire nuovi luoghi, il tutto coinvolgendo la comunità con un mezzo accessibile a tutti (fotografia). Con una selezione dei migliori scatti partecipanti al concorso verrà poi allestita una mostra in cui gli autori delle immagini saranno invitati a raccontare la loro scelta, stimolando così un confronto fra i presenti. In questa occasione, verrà inoltre presentato il progetto di percorsi “La valle sacra”: degli itinerari che, fra storia e natura, permetteranno di scoprire la Valle in tutte le sue peculiarità e caratteristiche e di incentivare la mobilità dolce e il turismo lento.

Itinerario 1

Architettura e arte sacra – Chiese, vie crucis e cappelle votive

In più tappe e su più giornate, esperti di storia locale presenteranno aspetti storici e artistici delle numerosissime chiese e di altre costruzioni religiose presenti nella valle lungo i sentieri e le antiche mulattiere. Verrà dato particolare risalto agli artisti locali. In questi percorsi verranno coinvolti i plessi di Maccagno della scuola primaria e secondaria per realizzare degli itinerari storico/artistici sulle chiese come parte di un percorso educativo sulla storia del territorio, già attivo in collaborazione con il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca.

Itinerario 2

Le vite dei santi – Teatro popolare

Anche questo in più tappe e su più giornate, prendendo spunto dai santi ai quali sono dedicate le chiese presenti in valle, verrà realizzata una rassegna di rappresentazioni teatrali che metteranno in scena racconti in cui vita terrena e spiritualità si uniscono. La narrazione istituzionale sui santi sarà accompagnata da racconti e leggende popolari locali legate allo stesso santo. Le storie verranno raccolte sul posto, attingendo ad archivi o recuperando la memoria degli anziani ancora residenti in valle attraverso la narrazione orale.

Itinerario 3

Lo spirito degli alberi – incontri con gli alberi

Itinerario a piedi in natura, in più tappe e su più giornate, in cui si incontreranno gli alberi che popolano la valle, entrando in contatto con loro e scoprendo la loro natura, il loro messaggio e il loro potere curativo. Gli incontri saranno condotti da esperti di naturopatia e guide escursionistiche certificate.

In ultimo, per vivere a pieno la Valle Veddasca, saranno successivamente offerti, ad artisti nazionali e/o internazionali, dei soggiorni di media-lunga durata negli ostelli presenti in valle. Questi ultimi avranno così la possibilità di immergersi completamente nella propria arte e di interpretare liberamente il tema del progetto interagendo con il territorio e la comunità locale.

«“La Valle sacra” è un progetto che intende unire differenti espressioni artistiche in un’unica connessione con il territorio e la piccola comunità che ancora lo abita – dice il presidente della Pro Loco di Maccagno con Pino e Veddasca, Michele Todisco – ed è per questo che siamo molto contenti di aver vinto e di poter iniziare».