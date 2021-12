L’8 dicembre a Cantello non è garantita la raccolta rifiuti

(Immagine di repertorio) – L’Amministrazione comunale di Cantello avvisa che, in base a quanto comunicato da Aspem, domani – mercoledì 8 dicembre – non è garantito il servizio di raccolta rifiuti a causa delle previste nevicate.

Si chiede alla cittadinanza nel caso in cui la raccolta non dovesse essere effettuata di non lasciare i rifiuti in strada fino al servizio di raccolta successivo.

