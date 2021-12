La Caronnese cerca punti in casa del Ligorna

Non è un periodo semplice per la Caronnese che si ritrova al terzultimo posto solitario in classifica e deve reagire in fretta per provare a risollevare una situazione difficile.

Domenica 19 dicembre (ore 14.30) i rossoblu viaggeranno in Liguria, a Genova, ospiti del Ligorna. La squadra genovese, neopromossa in categoria, in settimana ha deciso di cambiare allenatore scegliendo l’ex Varese Giorgio Roselli.

Il tecnico della Caronnese, Manuel Scalise, che nella sua carriera di giocatore è stato allenato da Roselli, presenta la gara: «Siamo pronti per fare una grande partita. Ho fiducia nei miei ragazzi, siamo consapevoli che in quattro giorni possiamo dare una svolta alla nostra stagione che, fino a questo momento, non è molto positiva. Vogliamo tornare da Genova con un buon risultato».