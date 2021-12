La ciclabile Gallarate-Besnate-Arsago coperta di ghiaccio

Un lettore ci segnala e ci invia le immagini della ciclopedonale Gallarate–Besnate–Arsago coperta di neve e ghiaccio. A distanza di dodici giorni dalla nevicata di poche ore dell’8 dicembre.

È un problema ricorrente: grande attenzione alle strade, coperte di sale e ripulite in poche ore (almeno sulle strade principali). Mentre marciapiedi e tanto più ciclabili rimangono ingombre di neve.

Il caso segnalato riguarda la ciclopedonale di competenza dell’ente Provincia di Varese. La presenza di neve pressata e trasformata in ghiaccio dimostra tra l’altro che il percorso – che parte a Crenna di Gallarate – è comunque frequentato anche in questa stagione, anche come accesso ai boschi “riscoperti” durante i periodi di lockdown (nella foto sotto il tratto verso Gallarate, in apertura il tratto verso Arsago).

Altre segnalazioni nei giorni scorsi hanno riguardato ciclabili dei Comuni, ad esempio quella per Cascina Elisa in territorio di Samarate.

Il consiglio provinciale è appena stato rieletto. C’è da augurarsi che almeno dal livello politico arrivi un segnale di attenzione.