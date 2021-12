Nelle elezioni provinciali di Varese tiene il centrodestra. I consiglieri eletti

Si sono chiuse nella serata di sabato 18 dicembre le elezioni provinciali di Varese. Si tratta di elezioni di secondo livello che coinvolgono soltanto i sindaci e i consiglieri dei comuni del Varesotto, senza chiamare alle urne i cittadini.

È quella dei “Civici e democratici per la Provincia di Varese“, vicina al Partito Democratico, la lista che ha ottenuto più voti per Villa Recalcati. Con 25.542 voti ponderati ha guadagnato 5 consiglieri provinciali.

A livello di coalizione è però il centrodestra a ottenere un risultato migliore: la Lega guadagna 23.112 voti e 5 consiglieri e Fratelli d’Italia con 6911 voti e un consigliere. Tre seggi anche per il “Polo Civico di centro” che ha raccolto 15.578 voti.

Per la lista Progetto Civico per la Provincia di Varese 5344 voti e un consigliere eletto, così come Varese Provincia Europea che ha raccolto 8051 consensi.

I nuovi consiglieri provinciali eletti:

Sono cinque i seggi ottenuti dalla lista “Lega per Salvini premier” per la quale entreranno in consiglio provinciale Alberto Bracaro (4758 voti ponderati), Sergio Ghiringhelli (3840), Evelin Calderara (3383), Emanuela Quintiglio (3326) e Luca Panzeri (2843).

Cinque seggi anche per la lista Civici e democratici per la provincia di Varese con Alessandra Agostini (4320), Michele Di Toro (3386), Carmelo Lauricella (3221), Maria Cecilia Carangi (2.454), Valentina Verga (2.376).

Tre i seggi ottenuti dal Polo Civico di Centro: Enrico Vettori (5195), Simone Longhini (4.411), Mattia Premazzi (3332).

Un seggio per le altre liste: Fratelli d’Italia con Marco Colombo (3468), Progetto Civico Provincia Varese con Marco Magrini (1803) e Varese Provincia Europea con Giuseppina Lanza (2.858).

TUTTI I RISULTATI