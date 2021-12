La memoria per chi non c’è più, il grazie per chi presta aiuto. A Varese si ricordano le vittime della pandemia

Volontari, operatori sanitari, forze dell’ordine, militari: coloro che dall’inizio della pandemia sono stati in prima linea per curare, sostenere e organizzare la risposta dello stato di fronte all’emergenza lo erano anche questa mattina (venerdì 10 dicembre) per ricordare tutte le vittime del covid.

Una cerimonia organizzata di fronte alla sede centrale di ATS Insubria, l’agenzia della Salute dalla quale sono passate le informazioni nevralgiche per il controllo epidemiologico.

Una cerimonia voluta per ricordare chi ci ha lasciato e per ringraziare chi si è speso e continua a farlo per gli altri.

Alla presenza dei rappresentanti istituzionali, dell’Esercito, della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile, dell’associazione carabvinieri in congedo e dell’associazione Alpini è stata deposta una corona di fiori e una targa su stele che resterà nella sede di ATS a memoria delle vite interrotte dalla pandemia.

L’intervento del Presidente lombardo Attilio Fontana

L’intervento del sindaco Davide Galimberti

L’intervento del direttore generale ATS Insubria Lucas Maria Gutierrez